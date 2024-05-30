Дина Аверина: «Я думала о том, почему бы не сделать подобие медиалиги в гимнастике. На баскетбольном финале зал был заполнен, негде было встать»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Гимнастика

Дина Аверина считает, что в гимнастике могла бы появиться медиалига.

– У вас в соцсетях много фотографий с матчей баскетбольной медиалиги. Можете себе представить что-то подобное в художественной гимнастике?

– Я как раз только сегодня думала о том, почему бы не сделать подобие медиалиги в гимнастике. На баскетбольном финале весь зал был заполнен, негде было не то что сесть, но и даже встать.

И это очень круто. Там играют медийные люди, любители, профессионалы», – сказала 18-кратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2020 в художественной гимнастике.

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