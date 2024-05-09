Никита Нагорный: «Второй раз я прошел вместе с нашими юнармейцами на Красной площади. Конечно, это гордость, честь»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный День Победы Гимнастика

Никита Нагорный поделился впечатлениями от участия в Параде Победы.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике прошел по Красной площади, возглавив расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«На самом деле для меня это так же, как и выступление на соревнованиях. У меня было две взрослые Олимпиады в жизни. И второй раз я прошел вместе с нашими юнармейцами на Красной площади. Конечно, это гордость, честь.

Очень повезло, что у меня получилось также привезти своих родственников: бабушку и дедушку, у которых отцы воевали в Великой Отечественной войне и не только. Поэтому для меня это особенно значимо. Я рад, что это получилось. Такого даже в мечтах не было у бабушки с дедушкой, а сейчас она сбылась», – сказал Нагорный.

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2 комментария
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"Такого даже в мечтах не было у бабушки с дедушкой, а сейчас она сбылась"- какой слог! Видно, что человек старается, изучает наследие Черномырдина)).
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