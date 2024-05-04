Гимнастка Попова: «В России конкуренция даже выше, чем на международных соревнованиях»

Гимнастка Анна Попова сравнила российские соревнования с международными.

Попова – чемпионка России по художественной гимнастике 2023 года. Сегодня она попала подиум в трех видах упражнений на этапе Кубка сильнейших в Москве.

– Не теряется ли мотивация в отсутствие международных стандартов?

– Нет, не теряется абсолютно. У нас в России самая большая конкуренция, самые сильные гимнастки. Работаем так же, для нас ничего не меняется. Здесь конкуренция даже выше, чем на международных соревнованиях, – сказала Попова.