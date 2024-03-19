Ирина Винер: «Яркая победа Путина доказывает сплочение и единение народа. Западные страны – пигмеи, а Россия – Гулливер в стране лилипутов»

Теги Владимир Путин Ирина Винер Политика Гимнастика

Ирина Винер заявила, что победа Путина на выборах доказывает единение народа.

Владимир Путин одержал победу на выборах президента России, набрав 87% голосов.

«Победа Владимира Владимировича была предрешена. Во всяком случае для меня это было ясно, поскольку общаюсь с народом, ребятами, их родителями.

Понимаю, насколько вера и любовь к президенту сильна. У нас есть такой момент – «ваньки-встаньки» – чем более резко наклоняешь, тем сильнее идет выпрямление.

Так в итоге и произошло. Во-вторых, из страны ушла большая часть злопыхателей, у который все накопленное находится в зарубежных банках. Поэтому некого теперь проплачивать, чтобы они выходили на различные «парады» и «сходняки».

Конечно, осталось несколько типов, заливающих урны зеленкой. Что ж, обманутые люди.

Яркая победа Путина доказывает сплочение и единение народа. Ясно прослеживается противостояние западным странам, но все они, как говорят, «пигмеи», а Россия – Гулливер в этой стране лилипутов», – сказала Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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21 комментарий
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Когда ты замужем за олигархом, а лучшая ученица живет со стариком Кабаевым - то безнаказанно говорить можно всё что угодно.
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Выздоравливайте, Ирина Александровна
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Что то припозднилась с поздравлениями главная мамочка. Видимо вчера была занята поставками на праздничные мероприятия)
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Лилипут тут только один
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Ответ prokofevav20021991@gmail.com
Я не понимаю, она сама верит в то, что говорит?
Это очень хитрая и циничная еврейка
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Я не понимаю, она сама верит в то, что говорит?
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Сплочение? Где вы его увидели?
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Новая Газета уже выпустила данные о том, что половина голосов за Царя - вбросы. Вот такое вот единение. Среди чинуш правда ))
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А ещё, если верить Свифту, Гулливер был великолепный лжец)
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А Туркмения, КНДР и Зимбабве это тоже гулливеры?
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Ответ Сим Сим
Сплочение? Где вы его увидели?
Более 20 миллионов плотной стопкой вброшеных голосов - чем вам не сплочение?
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Винер - номер Один из всех популизаторов.
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Интересно, она специально про Гулливера решила ляпнуть, зная о комплексе роста?
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потрясающе.
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яркая победа путина это как если бы например Манчестер Сити в финале лч согласился бы играть только с ФК Махачкалинские кайфарики, причем у кайфариков чтобы убрали трёх главных игроков. матч при этом не транслировали бы, а протокол игры написали заранее
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лилипут в стране Гулливеров уже 25 лет 🤡
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"Во-вторых, из страны ушла большая часть злопыхателей, у который все накопленное находится в зарубежных банках."

А вот тут согласиться не могу.
Большая часть держателей счетов в международных банках и не думала уезжать. А сидит себе в правительстве или заводами/предприятиями владеет.
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Не пигмеи, а хоббиты! Ну а мы соответственно, эти, крупные которые, забыл как их там...
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сумасшедшие люди, сатана
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Психбригаду срочно...
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"Победа Владимира Владимировича была предрешена."
Вот тут я с Винер согласен 🤣
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