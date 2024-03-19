Ирина Винер: «Яркая победа Путина доказывает сплочение и единение народа. Западные страны – пигмеи, а Россия – Гулливер в стране лилипутов»

Ирина Винер заявила, что победа Путина на выборах доказывает единение народа.

одержал победу на выборах президента России, набрав 87% голосов.

«Победа Владимира Владимировича была предрешена. Во всяком случае для меня это было ясно, поскольку общаюсь с народом, ребятами, их родителями.

Понимаю, насколько вера и любовь к президенту сильна. У нас есть такой момент – «ваньки-встаньки» – чем более резко наклоняешь, тем сильнее идет выпрямление.

Так в итоге и произошло. Во-вторых, из страны ушла большая часть злопыхателей, у который все накопленное находится в зарубежных банках. Поэтому некого теперь проплачивать, чтобы они выходили на различные «парады» и «сходняки».

Конечно, осталось несколько типов, заливающих урны зеленкой. Что ж, обманутые люди.

Яркая победа Путина доказывает сплочение и единение народа. Ясно прослеживается противостояние западным странам, но все они, как говорят, «пигмеи», а Россия – Гулливер в этой стране лилипутов», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.