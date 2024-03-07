Генпрокуратура ведет проверку нарушений в сфере организации питания спортсменов в федеральных тренировочных центрах

Генпрокуратура проводит проверку нарушений в сфере организации питания спортсменов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ за 2023 год.

«Установлен ряд нарушений законодательства при закупках услуг по организации питания в федеральных тренировочных центрах, проезду спортсменов, приобретению спортивной экипировки, содержащих в том числе признаки коррупционных правонарушений и причинения ущерба экономическим интересам государства», – говорится в отчете.

Материалы по фактам правонарушений были направлены Счетной палатой РФ в Генпрокуратуру, по ним проводятся действия процессуального характера.

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