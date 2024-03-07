Генпрокуратура ведет проверку нарушений в сфере организации питания спортсменов в федеральных тренировочных центрах

Теги происшествия Олимпийская сборная России ТАСС Гимнастика

Генпрокуратура проводит проверку нарушений в сфере организации питания спортсменов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ за 2023 год.

«Установлен ряд нарушений законодательства при закупках услуг по организации питания в федеральных тренировочных центрах, проезду спортсменов, приобретению спортивной экипировки, содержащих в том числе признаки коррупционных правонарушений и причинения ущерба экономическим интересам государства», – говорится в отчете.

Материалы по фактам правонарушений были направлены Счетной палатой РФ в Генпрокуратуру, по ним проводятся действия процессуального характера. 

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6 комментариев
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Ай йа ай..а кто это сделал?Это вы ещё в ракету не заглядывали..(с)
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на себя не выйдете
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Нарушения может и найдут, а вот виноватых - точно нет.
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Давно пора!
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нажиться на спортсменах, на гордости России это святое))
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