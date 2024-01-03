Винер о художественной гимнастике в России: «Такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама»

Ирина Винер назвала самый популярный вид спорта в России.

«Для каждого человека его любимый вид спорта – популярный. Я могу сказать только о художественной гимнастике: такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта!

Это статистика, а не моя реклама», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Правда, что ли?

Художка в 2,5 раза популярнее фигурного катания – занимаются даже пацаны. Чтобы попасть на сбор к Винер, нужно минимум 105 тысяч рублей