Винер о художественной гимнастике в России: «Такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Ирина Винер назвала самый популярный вид спорта в России.

«Для каждого человека его любимый вид спорта – популярный. Я могу сказать только о художественной гимнастике: такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта!

Это статистика, а не моя реклама», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Винер говорит, что художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом. Правда, что ли?

Художка в 2,5 раза популярнее фигурного катания – занимаются даже пацаны. Чтобы попасть на сбор к Винер, нужно минимум 105 тысяч рублей

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1 комментарий
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Особенно много там мужиков.
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