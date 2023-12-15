Алексей Немов о нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «Я бы не поехал. Потому что я другой эпохи человек! Для меня важно, когда есть флаг и гимн»

Алексей Немов высказался о том, ехать ли россиянам на Олимпиаду без флага.

«На мой взгляд, должна быть какая-то одна стратегия выстроена – или мы едем или не едем. Вот и все – все просто и все сложно.

Если у ребят есть желание ехать в таких условиях, значит, так тому и быть. Для меня, человека, который родился в Советском Союзе, сейчас сложно предлагать что-либо. У нас как было? Страна сказала – мы поехали. Страна не сказала – мы не поехали. Все просто.

А сейчас мы живем в других реалиях, мир меняется, и все очень сложно прогнозировать и даже комментировать. Исходим из того, что если есть такая возможность, и ребята хотят воспользоваться ею, то, значит, так и надо делать. Если нет, значит, нет.

Я бы лично не поехал. Ну потому что я другой эпохи человек! Для меня очень важно, когда есть флаг, есть гимн. Но сегодня другая история, мы живем в иных реалиях.

На мой взгляд, консолидированная государственная позиция была бы правильной. Президент же сказал, что решение принимает только сам спортсмен. Конечно, принимая во внимание мнение федерации, тренера.

Но страна должна принять решение спортсмена, который будет отстаивать ее честь. Все же это прекрасно понимают. Но, с другой стороны, выступать без флага, без гимна! Очень сложная ситуация! Так что я выражаю здесь свое, личное мнение!

Могли ли мы еще в Афинах представить, что наступит такая ситуация, когда спортсменам придется делать такой выбор!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит