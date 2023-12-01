Василий Титов: «Плохо, что Европейский гимнастический союз не выполнил решение FIG, что блоком голосуют, не допускают»

Титов прокомментировал решении Европейского гимнастического союза по недопуску россиян.

Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

Организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

«Надо разобраться до конца. Плохо, что союз не выполнил решение FIG, что блоком голосуют, не допускают. Это решение надо принимать как есть», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России.