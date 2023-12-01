Василий Титов: «Плохо, что Европейский гимнастический союз не выполнил решение FIG, что блоком голосуют, не допускают»

Теги Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике ТАСС Василий Титов European Gymnastics (UEG) Гимнастика

Титов прокомментировал решении Европейского гимнастического союза по недопуску россиян.

Генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

Организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 

«Надо разобраться до конца. Плохо, что союз не выполнил решение FIG, что блоком голосуют, не допускают. Это решение надо принимать как есть», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России. 

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1 комментарий
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...а что, Титов?
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