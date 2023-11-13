Василий Титов: «Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать критериям»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике ФГСР ТАСС Василий Титов Гимнастика

Василий Титов заявил, что российские гимнасты сами будут принимать решение о выступлении в нейтральном статусе.

«Я хочу напомнить историю вопроса: исполнительный комитет FIG принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к международным соревнованиям с 1 января 2024 года.

Но при этом FIG достаточно долго разрабатывала критерии определения нейтральности, которые мы получили в конце прошлой недели. Сейчас мы их внимательно изучаем, они очень непростые.

Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать условиям нейтральности. При этом будет важна позиция каждой российской федерации по отдельным гимнастическим дисциплинам.

Сегодня я не возьмусь сказать, в состоянии ли мы выполнить те условия, которые нам были обозначены. Они, повторюсь, весьма сложные. Но сейчас утверждать однозначно, что ни один из российских спортсменов никуда не поедет, думаю, несколько преждевременно», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России. 

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1 комментарий

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mbauer
А в каком ключе будет важна позиция федерации, если спортсмены сами будут решать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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