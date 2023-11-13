Василий Титов: «Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать критериям»

Василий Титов заявил, что российские гимнасты сами будут принимать решение о выступлении в нейтральном статусе.

«Я хочу напомнить историю вопроса: исполнительный комитет FIG принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к международным соревнованиям с 1 января 2024 года.

Но при этом FIG достаточно долго разрабатывала критерии определения нейтральности, которые мы получили в конце прошлой недели. Сейчас мы их внимательно изучаем, они очень непростые.

Принимать решение об участии в нейтральном статусе будут сами спортсмены, кто теоретически сможет соответствовать условиям нейтральности. При этом будет важна позиция каждой российской федерации по отдельным гимнастическим дисциплинам.

Сегодня я не возьмусь сказать, в состоянии ли мы выполнить те условия, которые нам были обозначены. Они, повторюсь, весьма сложные. Но сейчас утверждать однозначно, что ни один из российских спортсменов никуда не поедет, думаю, несколько преждевременно», – сказал глава Федерации спортивной гимнастики России.

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