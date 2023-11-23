Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике Влада Никольченко исключена из сборной Украины.

Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

Ранее 20-летняя Никольченко написала в соцсетях, что «ненавидит Польшу и проживающих там людей».

После этого Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменки.