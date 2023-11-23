Гимнастку Никольченко исключили из сборной Украины за слова о ненависти к Польше
Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике Влада Никольченко исключена из сборной Украины.
Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.
Ранее 20-летняя Никольченко написала в соцсетях, что «ненавидит Польшу и проживающих там людей».
После этого Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменки.
«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я сожалею. Не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко
Что ж ты фраер сдал назад ..
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Это всё, что тебе нужно знать и не утруждай себя переводом дешевых стрелок
Хамоватый, наглый, невоспитанный, жадный, бесчестный народ.
Если мало дали халявы, украинство просто лезет наружу изо всех щелей.
Если уж цитировать )
Я бы привел и цитаты на тот счёт, что сей лорд Черчилль говорил о Советском Союзе, но жаль Вас !
Ибо привлекут , как соучастника )
А если серьезно, то лорд этот любил исключительно Великобританию, будучи патриотом своей страны .
"Никого не хотела обидеть" 🗿
На троих ?
А то неправильно как-то )
Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.