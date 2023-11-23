Гимнастку Никольченко исключили из сборной Украины за слова о ненависти к Польше

Теги художественная гимнастика сборная Украины (художественная гимнастика) министерство молодежи и спорта Украины Влада Никольченко Гимнастика

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике Влада Никольченко исключена из сборной Украины.

Об этом сообщает Tribuna со ссылкой на исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвея Бидного.

Ранее 20-летняя Никольченко написала в соцсетях, что «ненавидит Польшу и проживающих там людей».

После этого Федерация гимнастики Украины открыла дисциплинарное дело в отношении спортсменки.

 

47 комментариев

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And-Rover
Да Польше без разницы. Они уже показывают отношение к Украине блокированием фур. И нашли в этом ногу Кремля.
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Беглый*
А в чём не права эта украинка? Польские власти трескают об буй её страну, блокируют экспорт, импорт, унижают в медийном пространстве, сами поляки относятся к украинцам, как к людям второго сорта. За что она должна их любить и уважать? А вообще, согласитесь, приятно, когда "жаба с гадюкой" дерутся. Вот это вот называется "весь мир с нами"😀
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разноцветный логотип
перспективная тема для комментариев
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Беглый*
Ответ riverman1980
В Украине разрешает ненавидеть только русских.
"на Украине"
+31
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riverman1980
В Украине разрешает ненавидеть только русских.
+26
-4
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Mukunku 64
Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, украинская спортсменка Влада Никольченко опубликовала в социальной сети сообщение с извинениями за резкое высказывание в адрес Польши.

«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я сожалею. Не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко

Что ж ты фраер сдал назад ..
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в дамках
Как сказал один лорд, это гиены.. все сходится.
+15
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Беглый*
Ответ privet100
Комментарий скрыт
"Прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не умирают." (Дуда)
----‐-----------------------------
Это всё, что тебе нужно знать и не утруждай себя переводом дешевых стрелок
+8
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GibsonFlyingV
Ответ Беглый*
"Прямо сейчас российский империализм можно остановить дёшево, потому что американские солдаты не умирают." (Дуда) ----‐----------------------------- Это всё, что тебе нужно знать и не утруждай себя переводом дешевых стрелок
Там еще Байден говорил, чтотпомощь Украине - инвестиция,которая принесет профиты будущим поколениям американцев. Даже показного гуманизма уже мало
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Verhovn
Ну это у них взаимно. Дуда с Зелей в дëсна жахались, а в кармане дуля)) Похоже скоро маски будут сброшены.
+7
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MachineGunKelly
А чего ждать от тоталитарного государства во главе с диктатором-квнщиком
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Slavnov
Девка то, не совсем безнадежна...
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Carver
Ответ Mukunku 64
Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, украинская спортсменка Влада Никольченко опубликовала в социальной сети сообщение с извинениями за резкое высказывание в адрес Польши. «У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я сожалею. Не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко Что ж ты фраер сдал назад ..
Это же типичное украинство, ее слова. Из палаты мер и весов. Куда ни целуй, везде ж***, как говорится.

Хамоватый, наглый, невоспитанный, жадный, бесчестный народ.

Если мало дали халявы, украинство просто лезет наружу изо всех щелей.
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Syndycate
🤣
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OldRedWhite
Ответ в дамках
Как сказал один лорд, это гиены.. все сходится.
Польша «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого государства»
Если уж цитировать )
Я бы привел и цитаты на тот счёт, что сей лорд Черчилль говорил о Советском Союзе, но жаль Вас !
Ибо привлекут , как соучастника )
А если серьезно, то лорд этот любил исключительно Великобританию, будучи патриотом своей страны .
+7
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Арсений Чернобаев
Ответ Mukunku 64
Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, украинская спортсменка Влада Никольченко опубликовала в социальной сети сообщение с извинениями за резкое высказывание в адрес Польши. «У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я сожалею. Не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко Что ж ты фраер сдал назад ..
"Ненавижу Польшу и всех проживающих там людей" видимо, украинских беженцов тоже (т. К. Там про всех проживающих)
"Никого не хотела обидеть" 🗿
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в дамках
Ответ OldRedWhite
Польша «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении Чехословацкого государства» Если уж цитировать ) Я бы привел и цитаты на тот счёт, что сей лорд Черчилль говорил о Советском Союзе, но жаль Вас ! Ибо привлекут , как соучастника ) А если серьезно, то лорд этот любил исключительно Великобританию, будучи патриотом своей страны .
Не надо нас жалеть. Советский Союз если и делил чего, или уничтожал, или завоёвывал, то исключительно с львиной жадностью.
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Alexander Adamich
Перепутала
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Роман
ждём экспертные мнения по данной ситуации
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Черчесыч
НТВ Место встречи.
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Syndycate
Огонь по своим?)
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justbored
Ну теперь-то точно возлюбит))
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NickN
А как украинцам объясняют, что они должны любить Польшу? Задачка непростая, с учетом того, что поляки перекрыли не только поставки оружия, но и простые фуры с украинской продукцией. Вместе с ними в пробках стоит и гуманитарная помощь.
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OldRedWhite
Ответ в дамках
Готовятся к разделу, не иначе. Сначала побратались на глазах у всего мира, а теперь можно и ножичка в спину дать. Все по эвропэйским стандартам.
Делить как всегда будем ?
На троих ?
А то неправильно как-то )
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ks-1993
Ответ And-Rover
Да Польше без разницы. Они уже показывают отношение к Украине блокированием фур. И нашли в этом ногу Кремля.
но там экономический вопрос, вот когда бк блокирует будет другое
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Rustam Gilmutdinov
Нужен контекст!
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закрыт по беспределу
Лëха Спиридонов должен поддержать девчонку)
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Groznyi2024
Тем временем.

Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Добрый_Ээх
Свободное выражение мнения в демократическом государстве
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VDX00
Ответ GibsonFlyingV
Там еще Байден говорил, чтотпомощь Украине - инвестиция,которая принесет профиты будущим поколениям американцев. Даже показного гуманизма уже мало
Но уже ’не оправдали надежд’. Инвестицию похоже придётся списать. Но взамен заберут земли. На троих можно с Венгрией поделить
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brace
Ответ Беглый*
А в чём не права эта украинка? Польские власти трескают об буй её страну, блокируют экспорт, импорт, унижают в медийном пространстве, сами поляки относятся к украинцам, как к людям второго сорта. За что она должна их любить и уважать? А вообще, согласитесь, приятно, когда "жаба с гадюкой" дерутся. Вот это вот называется "весь мир с нами"😀
так это как раз и есть показатель ,все неприятности там можно схлопотать от того ,что говоришь всего лишь правду
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OldRedWhite
Ответ Groznyi2024
Тем временем. Папа Римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября-начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.
И что ? )
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Groznyi2024
Ответ OldRedWhite
И что ? )
Заканчивается отрицалово
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Святогор
Ответ Байкалыч
Какая неожиданность. Глупых хохлушек как обычно поиспользовали и выбросили на улицу. Великолепное завершение 10-летия Майдана. Ни страны, ни будущего, просто ничего. Зато клубы в ЛЧ играют, для местных диванных пердунов это главное, плевать что работать негде и инвалидов едва ли не больше, чем обычных граждан. Главное быть поближе к европейским ценностям. Кушайте.
про инвалидов и остальное,тебе по телеку скабеева сказала или торгашка с рынка симонян?
+4
-4
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