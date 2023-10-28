Никита Нагорный: «На ЧМ по борьбе наши спортсмены выступали без опознавательных знаков. Но никто не сказал, что они предатели, а президент поздравил с успехом»

Никита Нагорный высказался о завершении спортивной карьеры в будущем.

«Мысли уже появляются, что это когда-то случится. К этому нужно морально подготовиться и не затягивать с уходом, чтоб не занимать чье-то место в сборной России, к примеру.

Но при этом не нужно раньше времени опускать руки в это сложное время для спортсменов, когда одни говорят, что ехать в нейтральном статусе на Олимпиаду – предательство, а другие считают допустимым, потому что мы уже выступали ранее без флага и гимна, хотя и тогда кто-то нас считал предателями.

На том же чемпионате мира по борьбе наши спортсмены вообще выступали без опознавательных знаков, но никто про них не сказал, что они предатели, а президент страны поздравил с успехом.

После победы ты привезешь медаль в свою родную страну, а не куда-то еще. Если я приеду на Олимпиаду, то все равно все знают, что я из России», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?