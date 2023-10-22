Немов о нейтральном статусе: «Если вы принимаете условия, которые нам диктуют, то пожалуйста. С другой стороны, должна быть единая линия – либо мы все едем, либо не едем»

Алексей Немов высказался о дилемме нейтрального статуса российских спортсменов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска пока не сформированы.

«Все идет от спортсмена и тренера: если вы принимаете условия, которые нам сегодня диктуют, то пожалуйста. Все-таки человек к этому идет всю жизнь. С другой стороны, должна быть единая линия – либо мы все едем, либо все не едем. В целом ситуация для меня сложная, хоть монетку подбрасывай – орел или решка.

Медаль ведь о двух сторонах: с одной стороны она красивая и замечательная, но сколько ради нее приходится перелопатить. Все видят только красивую обложку, но путь к ней очень тяжелый – я за 23 года провел в зале более 30 тысяч часов.

Поехал бы я без флага и гимна? У нас было другое мышление – как бы нам сказал старший тренер, так бы мы и сделали. Как партия скажет: мы говорим Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим партия, подразумеваем – Ленин», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.