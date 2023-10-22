Немов о нейтральном статусе: «Если вы принимаете условия, которые нам диктуют, то пожалуйста. С другой стороны, должна быть единая линия – либо мы все едем, либо не едем»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Алексей Немов Владимир Ленин Гимнастика

Алексей Немов высказался о дилемме нейтрального статуса российских спортсменов.

 

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Критерии допуска пока не сформированы.

«Все идет от спортсмена и тренера: если вы принимаете условия, которые нам сегодня диктуют, то пожалуйста. Все-таки человек к этому идет всю жизнь. С другой стороны, должна быть единая линия – либо мы все едем, либо все не едем. В целом ситуация для меня сложная, хоть монетку подбрасывай – орел или решка.

Медаль ведь о двух сторонах: с одной стороны она красивая и замечательная, но сколько ради нее приходится перелопатить. Все видят только красивую обложку, но путь к ней очень тяжелый – я за 23 года провел в зале более 30 тысяч часов.

Поехал бы я без флага и гимна? У нас было другое мышление – как бы нам сказал старший тренер, так бы мы и сделали. Как партия скажет: мы говорим Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим партия, подразумеваем – Ленин», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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4 комментария

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imaxim
Я бы посмотрел что ответил Немов, если бы такой вопрос стоял перед Сиднеем
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imaxim
Ответ Pertinax Gandi
Это если за счёт государства. Тогда единая линия. А так-то зачем строем ходить, если человек решил и за свой счёт - пусть едет.
До Олимпиады в Сиднее допускают только Хоркину и Немова. Им не ехать?
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Pertinax Gandi
Ответ imaxim
До Олимпиады в Сиднее допускают только Хоркину и Немова. Им не ехать?
Если за счет государства - как решит государство. Если за свой счет - как решат сами.
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