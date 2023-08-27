«Она кричала на меня, давила и не хотела выходить из номера». Гимнастка Дмитриева рассказала, как избила своего тренера

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Дарья Дмитриева Ольга Буянова сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Гимнастка Дарья Дмитриева рассказала, как била своего тренера Ольгу Буянову.

«Перед Олимпиадой-2012 был сложный период, когда я думала, что не буду там выступать. Ирина Александровна (Винер) вызвала в команду Александру Меркулову.

Я была очень зла и разочарована, не хотела ничего делать. Сейчас я понимаю, что это был такой психологический ход. Перед поездкой на Игры команда должна была ехать на сборы в Хорватию.

У меня случился большой конфликт с личным тренером (Ольгой Буяновой), который закончился настоящей стычкой – она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить. Она в какой-то момент просто молча ушла.

Я была уверена, что это конец – надо собирать чемодан и возвращаться с Иркутск.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день Ольга Владимировна меня встретила, и мы полетели в Хорватию. На сборах стало известно, что я буду выступать на Олимпиаде.

Помню, как тренер показала мне свои руки, а там у нее синяки в виде олимпийских колец. Я так плакала и извинялась. Ни одного дня больше не тренировалась плохо», – сказала серебряный призер ОИ-2012, четырехкратная чемпионка мира.

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15 комментариев

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AIBOLIT66
Синяки в виде олимпийских колец.
Прям какая-то туринская олимпийская плащаница...
+30
-1
+29
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resistance1984
Истории из гимнастики это всегда какая-то дичь
+27
0
+27
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Назар Игорь
Футболистам на заметку. Побейте тренера, и чемпионство в кармане.
+9
0
+9
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fedorbazaykin
Понятно, Радулов тоже не выдержал её побоев и ушел
+5
0
+5
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Назар Игорь
Ответ Вадим flanec
Так может в Зените, Семак регулярно огребает)))
Эта процедура сейчас нужнее Абаскалю.
+5
-1
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AntOn
А мы думали это тату )
+2
0
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градус ненависти
Хоккеистам СКА есть о чем призадуматься
+2
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Antoniom
Какой-то перевод слов душевнобольного пациента зарубежной клиники.
+2
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Артем Шелудков
Ответ Вадим flanec
Так может в Зените, Семак регулярно огребает)))
Наш бедный страстотерпец)
+2
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Вадим flanec
Ответ Назар Игорь
Футболистам на заметку. Побейте тренера, и чемпионство в кармане.
Так может в Зените, Семак регулярно огребает)))
+2
-1
+1
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Tima_Milan
Буянова буянит
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Rojo Crio
Ответ resistance1984
Истории из гимнастики это всегда какая-то дичь
Тоже самое подумал)
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CJ7
Ответ resistance1984
Истории из гимнастики это всегда какая-то дичь
Это точно. Никогда не пойму родителей, которые в здравом уме отдают девочек в гимнастику с прицелом на проф карьеру. Там же реально такая дичь творится. Наверно в большей степени ими движут корыстные мотивы
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Александр Калачев
Ответ resistance1984
Истории из гимнастики это всегда какая-то дичь
Как и из фигурки
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Честный контроль
Ответ градус ненависти
Хоккеистам СКА есть о чем призадуматься
И футболистам ФКСМа)
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