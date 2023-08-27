«Она кричала на меня, давила и не хотела выходить из номера». Гимнастка Дмитриева рассказала, как избила своего тренера

Гимнастка Дарья Дмитриева рассказала, как била своего тренера Ольгу Буянову.

«Перед Олимпиадой-2012 был сложный период, когда я думала, что не буду там выступать. Ирина Александровна ( ) вызвала в команду Александру Меркулову.

Я была очень зла и разочарована, не хотела ничего делать. Сейчас я понимаю, что это был такой психологический ход. Перед поездкой на Игры команда должна была ехать на сборы в Хорватию.

У меня случился большой конфликт с личным тренером ( ), который закончился настоящей стычкой – она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить. Она в какой-то момент просто молча ушла.

Я была уверена, что это конец – надо собирать чемодан и возвращаться с Иркутск.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день Ольга Владимировна меня встретила, и мы полетели в Хорватию. На сборах стало известно, что я буду выступать на Олимпиаде.

Помню, как тренер показала мне свои руки, а там у нее синяки в виде олимпийских колец. Я так плакала и извинялась. Ни одного дня больше не тренировалась плохо», – сказала серебряный призер ОИ-2012, четырехкратная чемпионка мира.