Давид Белявский: «Сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом»

Олимпийский чемпион Давид Белявский не верит в допуск россиян до Игр-2024.

– Как относитесь к тем, кто меняет гражданство?

– Это их дело. Кто-то захотел – уехал, кто-то нет. Я бы так не сделал.

– Вы не рассматривали такой вариант?

– Я же тут. И логично, что не рассматриваю такой вариант.

– Стоит ли удерживать спортсменов, которые хотят сменить гражданство?

– У всех разные ситуации. Может, у кого-то родные давно хотели уехать, такое случилось, и они поехали.

– Если мы говорим про молодых спортсменов, то какой мотив у них оставаться?

– А какой у них мотив уходить?

– Международные старты и Олимпиада.

– Большую часть спортсмен готовился в России, все тренеры и специалисты готовили его тут. Сейчас взять и уехать? Ну, может быть такое. Но зачем?

– Многие едут, чтобы участвовать на Олимпиаде.

– Вы же знаете, как происходит процесс смены гражданства? И когда можно выступать на Олимпийских играх после смены гражданства? Это, во-первых, тяжелый процесс, во-вторых, по-моему, должно пройти три года после смены гражданства, чтобы начать выступать. Они не смогут выступить на Олимпиаде в 2024 году. К 2028 году уже может все и поменяется, тогда смысл уезжать?

– Верите ли вы, что мы поедем в Париж?

– Судя по тому, что я читал и смотрел – нет. Я думаю, сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом.

– Без участия россиян Олимпиада потеряет в зрелищности?

– Не знаю, вполне возможно, что в некоторых видах потеряет, где были наши сильнейшие спортсмены. Не будет той конкуренции, которая была раньше. Где-то потеряет точно, а в каких-то видах спорта нашего отсутствия даже не заметят, – сказал гимнаст.