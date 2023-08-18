Давид Белявский: «Сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом»
Олимпийский чемпион Давид Белявский не верит в допуск россиян до Игр-2024.
– Как относитесь к тем, кто меняет гражданство?
– Это их дело. Кто-то захотел – уехал, кто-то нет. Я бы так не сделал.
– Вы не рассматривали такой вариант?
– Я же тут. И логично, что не рассматриваю такой вариант.
– Стоит ли удерживать спортсменов, которые хотят сменить гражданство?
– У всех разные ситуации. Может, у кого-то родные давно хотели уехать, такое случилось, и они поехали.
– Если мы говорим про молодых спортсменов, то какой мотив у них оставаться?
– А какой у них мотив уходить?
– Международные старты и Олимпиада.
– Большую часть спортсмен готовился в России, все тренеры и специалисты готовили его тут. Сейчас взять и уехать? Ну, может быть такое. Но зачем?
– Многие едут, чтобы участвовать на Олимпиаде.
– Вы же знаете, как происходит процесс смены гражданства? И когда можно выступать на Олимпийских играх после смены гражданства? Это, во-первых, тяжелый процесс, во-вторых, по-моему, должно пройти три года после смены гражданства, чтобы начать выступать. Они не смогут выступить на Олимпиаде в Париже 2024 году. К 2028 году уже может все и поменяется, тогда смысл уезжать?
– Верите ли вы, что мы поедем в Париж?
– Судя по тому, что я читал и смотрел – нет. Я думаю, сейчас нет никакой надежды, что мы выступим в Париже следующим летом.
– Без участия россиян Олимпиада потеряет в зрелищности?
– Не знаю, вполне возможно, что в некоторых видах потеряет, где были наши сильнейшие спортсмены. Не будет той конкуренции, которая была раньше. Где-то потеряет точно, а в каких-то видах спорта нашего отсутствия даже не заметят, – сказал гимнаст.
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