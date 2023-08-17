Валентина Родионенко: «Всем очевидно, что происходит деградация олимпийского движения. Оно действует в угоду тех стран, которые настроены против России»

Теги МОК Валентина Родионенко Париж-2024 Гимнастика

Тренер Валентина Родионенко заявила, что олимпийское движение деградирует.

«Всем очевидно, что сейчас происходит деградация олимпийского движения. Сейчас оно действует в угоду тех стран, которые настроены против России.

МОК стал играть в политику. Как они будут выходить из этого положения, трудно даже предположить.

Если МОК не изменит свою позицию к Олимпийским играм в Париже, то потери будут колоссальными. Они потеряют зрелищность и интерес к этим соревнованиям.

Что бы они ни говорили, но россияне всегда конкурентоспособны в большом количестве видов. МОК сам себя разваливает своими решениями.

Теперь мы всерьез задумались о создании новых структур, и это правильно. В будущем году планируют проводить Игры БРИКС, где будут очень солидные соперники. Надо с чего-то начинать», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике. 

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