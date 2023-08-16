Ильянкова получила травму и пропустит Кубок России в Сочи

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Анастасия Ильянкова Гимнастика

Призер Олимпиады-2020 гимнастка Анастасия Ильянкова получила травму.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. 

«Ильянкова травмирована, у нее перелом голеностопа, на Кубок России гимнастка не едет. Это произошло на тренировке у себя дома в Ленинске-Кузнецком, было неудачное приземление.

Нога в гипсе, все под контролем врачей. Но до конца года она, скорее всего, пропустит все оставшиеся сборы национальной команды», – сказала Родионенко.

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