Голоцуцков о допуске россиян к соревнованиям: «Безусловно, это хорошо! Даже если нейтральный статус – весь мир знает, что за спортсмены выступают»

Антон Голоцуцков назвал хорошей новостью допуск гимнастов в нейтральном статусе.

«Безусловно, это хорошо! У ребят будет возможность выступать, тренироваться и готовиться. Даже если нейтральный статус – весь мир знает, что за спортсмены выступают.

Главное, чтобы российский флаг был в душе каждого спортсмена. Нейтральный статус не должен повлиять. Все влияет на психику наших спортсменов – то допускают, то нет. Каждому спортсмену тяжело это воспринимать.

Но задача тренеров – объяснить спортсменам, что нужно готовиться и не тратить энергию впустую. Допустят – хорошо, нет – Бог с ним, значит, так должно быть», – сказал двукратный призер Олимпийских игр.

Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе