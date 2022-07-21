Гимнаст Голоцуцков: «Мне много раз предлагали поменять гражданство и уехать, но я остался. Это моя родина – где родился, там и пригодился»

Российский гимнаст Антон Голоцуцков рассказал о предложениях выступать за другие сборные.

Голоцуцкову 36 лет. Он завершил карьеру в 2012 году, дважды становился бронзовым призером Пекина-2008 в спортивной гимнастике.

«Мне очень много раз предлагали поменять гражданство и уехать, но я остался здесь. А вообще, это дело каждого, все видят мир по-своему. Осуждать и советовать мне очень сложно, я могу отвечать только за свои действия.

Я оставался в стране и останусь здесь. Это моя родина – где родился, там и пригодился. Кто-то осуждает спортсменов, которые уезжают, но у каждого свое мнение», – сказал Голоцуцков.