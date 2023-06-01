Листунова о допуске к международным стартам: «Надежда умирает последней, до последнего будем ждать. Стараюсь поддерживать себя в форме, шлифовать программы»

Гимнастка Виктория Листунова надеется на допуск России к международным соревнованиям.

12 мая стало известно, что исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на июль.

«Мы ждали совета FIG, я была на тренировке, когда все это было. Это был мой день рождения, подарка не сделали.

Но это не от меня зависит, не мне решать. Обидно, уже не раз такое – ждешь, и переносят, ждешь, и переносят. Надежда умирает последней – до последнего будем ждать.

Сейчас в приоритете наши внутренние старты – Кубок и чемпионат России, в прошлом году была Спартакиада сильнейших. Стараюсь поддерживать себя в форме, шлифовать программы, чтобы в любой момент быть готовой», – сказала .

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК