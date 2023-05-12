Исполком FIG утвердил переход россиянки Симаковой в сборную Германии. Она сможет выступать с марта 2024 года

Теги художественная гимнастика сборная Германии по художественной гимнастике ТАСС Анастасия Симакова Гимнастика

Исполком FIG утвердил переход россиянки Анастасии Симаковой в сборную Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики. 

Симаковой 18 лет, она родилась в Омске. В 2019 году выступала на чемпионате мира среди юниоров, где выиграла золото в команде и в упражнении со скакалкой. 

Летом семья Симаковой переехала в Германию по программе репатриации.

За новую сборную она сможет выступать с 1 марта 2024 года.

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1 комментарий

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Утконос Никифорович
Молодец)
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