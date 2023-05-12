Исполком FIG утвердил переход россиянки Симаковой в сборную Германии. Она сможет выступать с марта 2024 года
Исполком FIG утвердил переход россиянки Анастасии Симаковой в сборную Германии.
Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики.
Симаковой 18 лет, она родилась в Омске. В 2019 году выступала на чемпионате мира среди юниоров, где выиграла золото в команде и в упражнении со скакалкой.
Летом семья Симаковой переехала в Германию по программе репатриации.
За новую сборную она сможет выступать с 1 марта 2024 года.
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