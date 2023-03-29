Артур Далалоян: «Для меня ценно, что я представляю «Динамо» и силовые структуры. Я не уйду из любимого клуба, который представляю всю жизнь»

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.

28 марта в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

«В целом ничего положительного не сказали на исполкоме, конечно. Я с самого детства представляю «Динамо». И конечно, клуб тесно сотрудничает с силовыми структурами. В каком‑то возрасте силовые структуры лично мне помогли остаться в строю.

Каждый мужчина в нашей стране обязан служить в армии, так или иначе все связаны с силовыми структурами! Однако у спортсменов есть еще контракты со структурами.

Есть спортивные команды внутри этих силовых структур, которые помогают спортсменам в самый ответственный и важный период в жизни. Это позволяет спортсменам продолжать заниматься своим делом при службе в армии. Чтобы спортсменам было комфортно достигать высот, поставленных задач. Это важно.

Так что эти рекомендации – ничто иное, как попытки нарушить, расколоть нашу систему, которая годами вырабатывалась. Не знаю, как даже словами мягко выразиться. Конечно, у меня одно недовольство от происходящего.

Верю, что никто не будет поддаваться этим рекомендациям. У нас всех есть ценности. Да, мой клуб «Динамо» представляет силовые структуры. Вся команда вокруг меня – нечто ценное и важное для меня. Это строилось годами.

Для меня ценно, что я представляю «Динамо» и силовые структуры. Благодарен, что они мне помогли тренироваться дальше. И из‑за каких‑то рекомендаций я не пойду на то, чтобы уйти из любимого клуба, который представляю всю жизнь.

Надеюсь, что большинство спортсменов не будут уподобляться этим рекомендациям. Уверен, наш Олимпийский комитет и министерство спорта будут оспаривать эти рекомендации и будут проводить какую‑то работу, чтобы эти рамки как‑то поменялись.

Всю жизнь думал, что спорт объединяет в рамках Олимпийских игр и международных соревнований. Все, что нас объединяет – это спорт. В том числе меня с моим клубом и силовыми структурами он тоже объединяет.

Все это способствует тому, чтобы наша замечательная страна была сильнее и процветала.

А все рекомендации МОК способствуют только тому, чтобы внести разногласия и расколоть эту систему. Но надеюсь и уверен, что это не получится никому сделать», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

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