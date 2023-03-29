Артур Далалоян: «Для меня ценно, что я представляю «Динамо» и силовые структуры. Я не уйду из любимого клуба, который представляю всю жизнь»

Теги спортивная гимнастика МОК сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Артур Далалоян Гимнастика

Гимнаст Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.

28 марта в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

«В целом ничего положительного не сказали на исполкоме, конечно. Я с самого детства представляю «Динамо». И конечно, клуб тесно сотрудничает с силовыми структурами. В каком‑то возрасте силовые структуры лично мне помогли остаться в строю.

Каждый мужчина в нашей стране обязан служить в армии, так или иначе все связаны с силовыми структурами! Однако у спортсменов есть еще контракты со структурами.

Есть спортивные команды внутри этих силовых структур, которые помогают спортсменам в самый ответственный и важный период в жизни. Это позволяет спортсменам продолжать заниматься своим делом при службе в армии. Чтобы спортсменам было комфортно достигать высот, поставленных задач. Это важно.

Так что эти рекомендации – ничто иное, как попытки нарушить, расколоть нашу систему, которая годами вырабатывалась. Не знаю, как даже словами мягко выразиться. Конечно, у меня одно недовольство от происходящего.

Верю, что никто не будет поддаваться этим рекомендациям. У нас всех есть ценности. Да, мой клуб «Динамо» представляет силовые структуры. Вся команда вокруг меня – нечто ценное и важное для меня. Это строилось годами.

Для меня ценно, что я представляю «Динамо» и силовые структуры. Благодарен, что они мне помогли тренироваться дальше. И из‑за каких‑то рекомендаций я не пойду на то, чтобы уйти из любимого клуба, который представляю всю жизнь.

Надеюсь, что большинство спортсменов не будут уподобляться этим рекомендациям. Уверен, наш Олимпийский комитет и министерство спорта будут оспаривать эти рекомендации и будут проводить какую‑то работу, чтобы эти рамки как‑то поменялись.

Всю жизнь думал, что спорт объединяет в рамках Олимпийских игр и международных соревнований. Все, что нас объединяет – это спорт. В том числе меня с моим клубом и силовыми структурами он тоже объединяет.

Все это способствует тому, чтобы наша замечательная страна была сильнее и процветала.

А все рекомендации МОК способствуют только тому, чтобы внести разногласия и расколоть эту систему. Но надеюсь и уверен, что это не получится никому сделать», – сказал олимпийский чемпион Токио-2020. 

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13 комментариев

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Renki
Ответ Kemal Gul
С одной стороны правильные слова про верность, а с другой - пора уже отбросить этот советский рудимент и перестать связывать спортивные клубы с силовыми структурами
А это не рудимент. Во всем мире армия/силовые структуры создают свои спортивные клубы. Так было и будет, и было бы странно запрещать армейцам создавать свои спортивные сообщества.
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Melnikov1968
Кто не служил,тот не мужчина. Все правильно, Артур? Уверен, что ты не служил,даже не знаешь как автомат разобрать и собрать. Закрой варежку и скачи на коне.
0
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Денис Т.
Ответ hett
молодец, своих нельзя предавать никогда
Конечно можно, если свои подонки и сволочи. Это все равно что любить спившегося и сколовшегося родственника, которому ты нахер не нужен.
+3
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tyuiop tyuiop
Ответ Alex1104
Это его позиция. Любая позиция заслуживает внимания. Такая - уважения. Пока мы будем прогибаться, нас будут стараться прогнуть всё сильнее. Если кто-то этого не понял до сих пор - его проблемы.
позиция буду получать плюшки от кремля пока дают заслуживает уважения 🤣🤣🤣
+1
0
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Kemal Gul
Ответ Alex1104
Немцам расскажите. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3075885.html#:~:text=Яркий%20пример%20из%20биатлона%20–,боевого%20оружия%2C%20получали%20воинские%20звания
Мне всё равно, что там у немцев, я против того, чтобы это было у нас
+4
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tyuiop tyuiop
раз правда ценно то повестка- военкомат - бахмут
+9
0
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VictorVallecano
Естественно, не уйдет. Чисто меркантильный интерес. Где он еще столько денег заработает? Не прыгая же на палках и козлах.
+2
0
+2
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Alex1104
Ответ Kemal Gul
С одной стороны правильные слова про верность, а с другой - пора уже отбросить этот советский рудимент и перестать связывать спортивные клубы с силовыми структурами
Немцам расскажите. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/streamofconsciousness/3075885.html#:~:text=Яркий%20пример%20из%20биатлона%20–,боевого%20оружия%2C%20получали%20воинские%20звания
+1
-1
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KUZMICH
Логично, когда основной доход идёт от этих силовых структур и государства в целом.
+2
0
+2
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Kemal Gul
С одной стороны правильные слова про верность, а с другой - пора уже отбросить этот советский рудимент и перестать связывать спортивные клубы с силовыми структурами
+11
-2
+9
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Alex1104
Это его позиция. Любая позиция заслуживает внимания. Такая - уважения.
Пока мы будем прогибаться, нас будут стараться прогнуть всё сильнее. Если кто-то этого не понял до сих пор - его проблемы.
+2
-5
-3
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-Ancient-
Ну и сиди за занавесом.
+11
-4
+7
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hett
молодец, своих нельзя предавать никогда
+6
-7
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