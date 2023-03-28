Родионенко о критериях МОК: «Раз они ставят такие условия, значит, прекрасно понимают, что Россия сама не согласится на них»

Валентина Родионенко назвала дискриминацией рекомендации по допуску россиян.

МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«Это были ожидаемые рекомендации. Было ясно, что, раз они ставят такие условия, значит, прекрасно понимают, что Россия сама не согласится на них. Они собираются допускать тех, кого они захотят, но мы же команда. В этом определенно есть дискриминация. Как иначе это можно назвать? Для нас единственным выходом останутся азиатские Игры.

В любом случае это было пока только заседание МОК, а он может федерациям только рекомендовать. Подождем, что скажут сами федерации», – сказала тренер сборной России по спортивной гимнастике.