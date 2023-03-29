Виктор Майгуров: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием»

заявил, что биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур.

28 марта в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК.

У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта.

С руководством Международного союза биатлонистов ( ) у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь.

Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», – сказал Майгуров.

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