Виктор Майгуров: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием»
Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур.
28 марта в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.
«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК.
У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта.
С руководством Международного союза биатлонистов (IBU) у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь.
Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», – сказал Майгуров.
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
Выступать без команд? Это глупость.
А сколько допустят? Какая квота?
А форма однотонная- это как из тюрьмы?
Майгурову не надо заранее бросаться такими заявлениями( увольнение )
По текущим критериям МОК - это неприемлемо.
для наших спортсменов. Это унижение
"Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта.
Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают своё действие до окончания СВО".
Да и вообще кто-нибудь был против данных военных действий, кроме террориститов?
С Югославией уже сложнее, но до бомбёжек там многие годы шла гражданская война. Кроме сербов остальные народы Югославии остались довольны распадом страны. Просто хотелось бы обойтись без лишних жертв среди гражданских. Но этнические чистки забрали бы куда больше людей, уж поверьте. И разве Россия не отказала Югославии в союзе в 99? Разве не называла ситуацию в Сербии "военным безумием"? Разве не активно поддерживала резолюцию ООН, обвинявшую Югославию в совершении массовых военных преступлений и чисток? Лишь отвергли резолюции по Косово, обострив ситуацию до предела. Но НАТО наши всё равно потом поддерживали и приняли вывод войск Югославии из Косово.
Так что не нужно обвинять только Запад, Россия так же активно во всём этом участвовала
Многие биатлонисты с их результатами имеют все шансы получить срок за дискредитацию ВС России на международной арене.