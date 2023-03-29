Виктор Майгуров: «Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием»

Теги сборная России сборная России жен МОК Олимпийская сборная России IBU Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров заявил, что биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур.

28 марта в Лозанне прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Международным федерациям было рекомендовано допустить спортсменов из России и Беларуси к турнирам, но одно из условий – спортсмены не должны представлять силовые ведомства и вооруженные силы.

«Биатлонисты могут пойти на увольнение из силовых структур, но только в том случае, если это будет единственным препятствием. Но сейчас это не единственное препятствие, о котором говорит МОК.

У нас будет общая позиция со стороны всех спортивных федераций. Диалог продолжится, решения, принятые МОК, сделаны благодаря тихой дипломатии со стороны Олимпийского комитета России и Минспорта.

С руководством Международного союза биатлонистов (IBU) у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь.

Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», – сказал Майгуров. 

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48 комментариев

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Андрей Собченко
Уволиться с контракта же нельзя сейчас))
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Чиф
если уволятся, то оружие тоже сдадут!
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Алекс Я
Ответ Yan D
да и зачем им лезть в недружественные страны? Там геи и холод, а в Сызрани они соревнуются в «лучшей стране в мире»! (С) В.В.Путин
Больной?именно сейчас и надо доказывать ,чтто мы сильнее ,что мы -правы.
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Pertinax Gandi
Пусть увольняются. Спецслужбам будет проще выявить предателей и отправить их вместо соревнований туда, куда следует.
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Алекс Я
Ответ Айвенго
А может лучше дедушку на пенсию?
Ну уж нет
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Татьяна Бурова
Ответ довольно добрый
Вот вы говорите, что спорт вне политики. Даже, если не лезть в факты того, как спортсмены пиарят власть, как так могло получиться, что практически любой спортсмен прикреплен к военным или силовым структурам?)
Спросите у иностранных спортсменов, как так?
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Айвенго
А может лучше дедушку на пенсию?
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Yan D
Ответ Татьяна Бурова
Во- первых почему они должны увольняться , если другим странам позволено спортсменам силовых структур выступать? Это дискриминация. Выступать без команд? Это глупость. А сколько допустят? Какая квота? А форма однотонная- это как из тюрьмы? Майгурову не надо заранее бросаться такими заявлениями( увольнение ) По текущим критериям МОК - это неприемлемо. для наших спортсменов. Это унижение
да и зачем им лезть в недружественные страны? Там геи и холод, а в Сызрани они соревнуются в «лучшей стране в мире»! (С) В.В.Путин
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Кирилл Новокщенов
Ответ BananaMama
Так, кажется уже перешли на стадию "торг", оперативно))
Это ж хорошо
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Евгений Соболев
Да хрень это всё...федерации бан поставили им и "разбанивать"
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Татьяна Бурова
Во- первых почему они должны увольняться , если другим странам позволено спортсменам силовых структур выступать? Это дискриминация.
Выступать без команд? Это глупость.
А сколько допустят? Какая квота?
А форма однотонная- это как из тюрьмы?
Майгурову не надо заранее бросаться такими заявлениями( увольнение )
По текущим критериям МОК - это неприемлемо.
для наших спортсменов. Это унижение
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Ярик01
Ответ Кирилл Шарапов
А разве Россия не помогала НАТО в Афганистане? Разве не через наши базы осуществлялась переброска сил? Да и вообще кто-нибудь был против данных военных действий, кроме террориститов? С Югославией уже сложнее, но до бомбёжек там многие годы шла гражданская война. Кроме сербов остальные народы Югославии остались довольны распадом страны. Просто хотелось бы обойтись без лишних жертв среди гражданских. Но этнические чистки забрали бы куда больше людей, уж поверьте. И разве Россия не отказала Югославии в союзе в 99? Разве не называла ситуацию в Сербии "военным безумием"? Разве не активно поддерживала резолюцию ООН, обвинявшую Югославию в совершении массовых военных преступлений и чисток? Лишь отвергли резолюции по Косово, обострив ситуацию до предела. Но НАТО наши всё равно потом поддерживали и приняли вывод войск Югославии из Косово. Так что не нужно обвинять только Запад, Россия так же активно во всём этом участвовала
Мальчик просто юный, и не помнит, как весь телевизор трещал от гордости за военно-техническую помощь Северному альянсу .
+1
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довольно добрый
Вот вы говорите, что спорт вне политики. Даже, если не лезть в факты того, как спортсмены пиарят власть, как так могло получиться, что практически любой спортсмен прикреплен к военным или силовым структурам?)
+1
-1
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Блинчик
Ух ты, какие находчивые приспособленцы! И родину предадут, если она будет единственным препятствием.
+1
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bigig
Уволиться вообще-то не так просто нынче
"Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта.
Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают своё действие до окончания СВО".
+4
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Ivan Balashov
Ответ irina1980
Т.е. участие под белым флагом,в исподнем белом костюме, без гимна биатлонисты не считают препятствием?
Почему это должно быть препятствием?
+6
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Анжелика Королёва
товарищ Майгуров, вы видать забыли кто вас кормил, готовил на старты и нянчился с вашими травмами? м.б. в отставку? или Родина уже не Родина?
+1
-3
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Usssr23
сейчас из ВС России довольно таки проблематично будет уволиться в свете последних событий
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Serega T
И кто им будет ЗП платить?
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Кирилл Шарапов
Ответ Alex1104
Я о более близких по времени историях. Не помню когда был "Нюрнберг" по интервенции в Афганистан, например (там Германия участвовала). По бомбардировкам Югославии тоже забыл, где и когда был "Нюрнберг"...
А разве Россия не помогала НАТО в Афганистане? Разве не через наши базы осуществлялась переброска сил?
Да и вообще кто-нибудь был против данных военных действий, кроме террориститов?
С Югославией уже сложнее, но до бомбёжек там многие годы шла гражданская война. Кроме сербов остальные народы Югославии остались довольны распадом страны. Просто хотелось бы обойтись без лишних жертв среди гражданских. Но этнические чистки забрали бы куда больше людей, уж поверьте. И разве Россия не отказала Югославии в союзе в 99? Разве не называла ситуацию в Сербии "военным безумием"? Разве не активно поддерживала резолюцию ООН, обвинявшую Югославию в совершении массовых военных преступлений и чисток? Лишь отвергли резолюции по Косово, обострив ситуацию до предела. Но НАТО наши всё равно потом поддерживали и приняли вывод войск Югославии из Косово.
Так что не нужно обвинять только Запад, Россия так же активно во всём этом участвовала
+1
0
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Koulmann
Нет, им сейчас нельзя с воинскими званиями выступать. В их же интересах.

Многие биатлонисты с их результатами имеют все шансы получить срок за дискредитацию ВС России на международной арене.
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Павел Мельников
Ответ irina1980
Как вы правильно рассуждаете. В точку!
Потому что уже это происходит.
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Alex1104
Ответ Кац Мац
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Повторю вопрос: от Сербии точно ничего не отделили в результате?
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Кац Мац
Ответ Alex1104
От Сербии там точно ничего не отделили в результате? Афганистан - сбежали попросту, после попыток 20 лет "поуправлять" ранее независимым государством. Разрушив всё, что только возможно, убив многие тысячи людей. Про Ирак можно ещё вспомнить, про Ливию - две разрушенные страны, фактически утратившие государственность.
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irina1980
Ответ Павел Мельников
А Майгуров хорош, позитивное выступление. Сейчас полыхнет у всех "доброжелателей российских спортсменов", которые раньше за них болели, а теперь вот-вот станут клеймить предателями.
Как вы правильно рассуждаете. В точку!
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