Яна Батыршина: «Я готова каждого, кто считает нейтральный флаг предательством Родины, схватить за шкирку и встряхнуть. Я не могу слушать этих людей»

Яна Батыршина не считает предательством выступления спортсменов под нейтральным флагом.

«Нашим спортсменам обязательно нужно ехать на Олимпиаду. С нейтральным флагом, вообще без флага, без формы, но ехать.

Потому что столько сил и труда вложено ради участия в Играх, ради реализации своей мечты. Я готова сейчас каждого, кто считает нейтральный флаг предательством Родины, схватить за шкирку и встряхнуть.

Я не могу слушать этих людей, которые не понимают, что значит для спортсменов Олимпиада. И такими словами они просто убивают спортсменов, разрывают им сердца на части», – сказала серебряный призер Олимпиады-1996 в художественной гимнастике.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают