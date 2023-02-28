Лала Крамаренко: «Сейчас цель пока одна – Гран-при, а дальше посмотрю. Но мотивации у нас хватает»

Теги художественная гимнастика чемпионат России сборная России (художественная гимнастика) ТАСС Лала Крамаренко Гимнастика

Лала Крамаренко подвела итоги выступления на чемпионате России. 

Спортсменка стала третьей в финале индивидуального многоборья, а также выиграла золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. 

«Не все получилось, всегда есть над чем работать, подойду спрошу об ошибках и буду исправлять. Есть технические моменты, над которыми надо работать.

Сейчас цель пока одна – Гран-при, а дальше посмотрю. Но мотивации у нас хватает», – сказала Крамаренко. 

Гран-при по художественной гимнастике пройдет 11-14 марта. 

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