Лала Крамаренко: «Сейчас цель пока одна – Гран-при, а дальше посмотрю. Но мотивации у нас хватает»

Лала Крамаренко подвела итоги выступления на чемпионате России.

Спортсменка стала третьей в финале индивидуального многоборья, а также выиграла золото в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

«Не все получилось, всегда есть над чем работать, подойду спрошу об ошибках и буду исправлять. Есть технические моменты, над которыми надо работать.

Сейчас цель пока одна – Гран-при, а дальше посмотрю. Но мотивации у нас хватает», – сказала Крамаренко.

Гран-при по художественной гимнастике пройдет 11-14 марта.