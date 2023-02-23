Винер о концерте в честь Дня защитника Отечества: «Какой милитаризм можно было увидеть в концерте?»

Теги сборная России по спортивной гимнастике Ирина Винер ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества с участием гимнасток сборной России. 

Концерт состоялся 22 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер. Накануне британское издание Inside the Games со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что Винер «репетирует военный парад», который будет приурочен к годовщине начала специальной военной операции (СВО).

В публикации был размещен пост из аккаунта Дворца гимнастики Винер в соцсети, на котором мужчины и женщины в парадной военной форме маршируют под песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ». 

«С именем Сталина отвоевали Сталинград, поэтому это имя все равно осталось у нас в памяти. И какой милитаризм можно было увидеть в сегодняшнем концерте?

В прошлом году в этот же день проводили концерт, и тогда никакой СВО еще не было, просто мы праздновали День защитника Отечества, как и сейчас. Прошлых защитников, начиная с Суворова, Кутузова и русских князей, которые громили половцев, и заканчивая теми, кого мы сегодня чествовали.

А эти люди только фейки выпускают. Они даже обратились в международную федерацию за комментариями на тему того, что Винер командует парадом под песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Да, дал приказ. За наших матерей, за нашу Родину! Вы видели, как дети поют это, и мне очень приятно», – сказала Винер. 

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23 комментария

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Илья Савчук
в Лужниках, видимо, тоже простой концерт был, ведь там пел газманов и лепс.
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Фиват Ильясов
Ответ Ярослав Гордеев
Действительно, какой милитаризм может быть в военной форме, под военные песни в канун военного праздника. Как уже надоели эти "заслуженные" спортивные чиновники
Потому что финансируются из гос бюджета, кто платит тот и заказывает музыку
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Sergunja
Кто не хочет отмечать,тех поздравим восьмого марта,с праздником товарищи.
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Ol Good
Ответ Сергей Стес
Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовёт Отчизна нас! Из тысяч грозных батарей За слёзы наших матерей, За нашу Родину - огонь! Огонь! Ирина Александровна, огромное к Вам уважение! 💐
эх у скольких горит😂,но эти капли только этим и могут воспротивиться).
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Сергей Романов
Ответ Ashot Kafka
>С именем Сталина отвоевали Сталинград Ни капли не сомневаюсь, что у Винер глубочайшие познания в теме, а все до одного солдаты воевали именно за Сталина, а не за Родину и свои семьи
Песню послушай сначала, а потом придирайся
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кандид
Расскажите бабульке, что защитник Суворов никогда не воевал на российской территории. Все его боевые действия и победы были за границей Российской империи и все войны, в которых он участвовал, носили захватнический характер.
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Ashot Kafka
>С именем Сталина отвоевали Сталинград

Ни капли не сомневаюсь, что у Винер глубочайшие познания в теме, а все до одного солдаты воевали именно за Сталина, а не за Родину и свои семьи
+6
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filippa
перспективная ветка ! ща тут любители соевого латтечиона расскажут правду жизни ..
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mjordan
да ладно, иришка, оправдываться! не ты одна запарафинилась... вас тыщи.
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Владимир Большов
Просто не надо на эти укросми внимание обращать Ирина да и песня-то хорошая
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Фоксвольф3399
Ирина Винерминовна готовьтесь занять место в пирамиде вместе с фараоном вашим, ну вы сами выбрали это, без обид
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Санитар-волк
Милитаристический холуизм.
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Джанлука Нальюка
Ответ Джанлука Нальюка
Это кем надо быть, чтобы увидеть во всем этом милитаризм.
Жаль, что сарказм приходится пояснять
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DebunkerOfMyths
Сразу вспомнился анекдот "Сижу я значит в тумбочке..." Уровень непричастности и искренности тот же)
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Montenegro Serbian
Да ладно вам бомбить в комментах.

Очевидно что рано или поздно у таких людей как Винер наступает стадия "ложь, ложь и только ложь". Когда ты отбрасываешь последние остатки совести и с головой укутываешься в одеяло лицемерия.
Таким людям уже просто нечего терять. Настолько сильно увязли и срослись с системой, что могут вообще что угодно говорить.

Это такие люди, которые могут в подъезде фантик выбросить (думая что их никто не видит) и когда ты тут же им на это указываешь, они с наглой улыбкой говорят: это не я!
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Сергей Стес
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Джанлука Нальюка
Это кем надо быть, чтобы увидеть во всем этом милитаризм.
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batterbin
Самый обычный, Ирина, самый обычный...
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Дэннис Молинарев
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Ярослав Гордеев
Действительно, какой милитаризм может быть в военной форме, под военные песни в канун военного праздника. Как уже надоели эти "заслуженные" спортивные чиновники
+67
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Бибис
Есть у кого набраться лицемерия.
+16
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Superkenguroo
Двоемыслие, как есть
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BuTaJIbKa
Артиллеристы, Сталин дал приказ».
---
конечно, никакого милитаризма. Это популярная колыбельная, я сам под неё засыпал..
+102
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