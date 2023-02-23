Винер о концерте в честь Дня защитника Отечества: «Какой милитаризм можно было увидеть в концерте?»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) высказалась о праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества с участием гимнасток сборной России.

Концерт состоялся 22 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер. Накануне британское издание Inside the Games со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что Винер «репетирует военный парад», который будет приурочен к годовщине начала специальной военной операции (СВО).

В публикации был размещен пост из аккаунта Дворца гимнастики Винер в соцсети, на котором мужчины и женщины в парадной военной форме маршируют под песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ».

«С именем отвоевали Сталинград, поэтому это имя все равно осталось у нас в памяти. И какой милитаризм можно было увидеть в сегодняшнем концерте?

В прошлом году в этот же день проводили концерт, и тогда никакой СВО еще не было, просто мы праздновали День защитника Отечества, как и сейчас. Прошлых защитников, начиная с Суворова, Кутузова и русских князей, которые громили половцев, и заканчивая теми, кого мы сегодня чествовали.

А эти люди только фейки выпускают. Они даже обратились в международную федерацию за комментариями на тему того, что Винер командует парадом под песню «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Да, дал приказ. За наших матерей, за нашу Родину! Вы видели, как дети поют это, и мне очень приятно», – сказала Винер.