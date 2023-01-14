Лариса Латынина: «Чувствую себя прекрасно. Нахожусь на обследовании и не могу сказать точно, когда оно закончится»

Теги Лариса Латынина Гимнастика

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о самочувствии.

«Я сейчас нахожусь на обследовании и не могу сказать точно, когда оно закончится. Мне трудно что-либо говорить. Я себя прекрасно чувствую», – сказала Латынина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Латынина перенесла инфаркт. 

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова опровергла эту новость, заявив, что Латынина проходит углубленное плановое обследование.

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