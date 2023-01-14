Лариса Латынина: «Чувствую себя прекрасно. Нахожусь на обследовании и не могу сказать точно, когда оно закончится»

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о самочувствии.

«Я сейчас нахожусь на обследовании и не могу сказать точно, когда оно закончится. Мне трудно что-либо говорить. Я себя прекрасно чувствую», – сказала Латынина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Латынина перенесла инфаркт.

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова опровергла эту новость, заявив, что Латынина проходит углубленное плановое обследование.