Лидия Иванова: «Настроение у Латыниной отличное, она очень хорошо себя чувствует. Под профессиональным наблюдением врачей проходит плановый осмотр»

Теги Лариса Латынина Лидия Иванова Гимнастика

Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина находится в больнице в хороших условиях и проходит плановый осмотр, сообщила двукратная чемпионка Игр Лидия Иванова.

12 ноября в СМИ появилась информация, что Латынина перенесла инфаркт, однако Иванова отрицает это. 

«Все нормально, клиника очень хорошая. Настроение у Ларисы Семеновны отличное, она очень хорошо себя чувствует.

Под профессиональным наблюдением врачей проходит плановый осмотр. Сегодня болтали с ней, и она говорит мне: «За мной так хорошо ухаживают». Так что все у нее хорошо, ребята», – сказала Иванова. 

Лидия Иванова о новостях про инфаркт у Латыниной: «Чушь полная. Она на плановом углубленном обследовании»

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