Винер о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Выиграла приличную сумму на ставках. Раньше по осьминогу определяли, кто победит, а теперь по мне определяйте»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) рассказала, что делала ставку на победу Аргентины в финале чемпионата мира по футболу.

«Выиграла приличную сумму на ставках. Сейчас буду на елке детям подарки раздавать. Поставила даже на то, что будут пенальти. Раньше по осьминогу определяли, кто победит, а теперь по мне определяйте!

В 2018 году ставила на Россию в матче против Испании, и мне все показывали на голову. И что? Россия выиграла у Испании! Кто себе мог такое представить? Там были сплошные представители «Реала» и «Барселоны».

А в этом году я поставила на Аргентину, которая в первом матче проиграла Саудовской Аравии. Так что пусть все видят, какой я знающий футбольный болельщик!» — сказала Винер.