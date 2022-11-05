Алексей Немов: «Смотрю чемпионат мира в Ливерпуле – много ошибок, падений. Без наших спортсменов это не то»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился мнением о чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит сейчас в Ливерпуле.

Российские гимнасты не допущены к турниру. 

«Смотрю чемпионат в Ливерпуле, много ошибок, много падений. Понятно, что правила новые, все обкатываются, но без наших спортсменов это не то.

Я с точки зрения профессионала говорю: когда нет сильнейших, другие участники все же выступают более расслаблено, не сильно упираются. Такого накала и борьбы нет», – сказал Немов.

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