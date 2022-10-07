Алексей Немов: «Наши ребята – одни из лучших в мире. Мировая гимнастика невозможна без российской»

Четырехкратный олимпийский чемпион считает, что мировая спортивная гимнастика невозможна без России.

«Я считаю, что наши ребята – одни из самых лучших в мире. Поэтому если будут проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры без нас, то это будет не очень.

У нас в спорте есть солидарность. И все прекрасно понимают, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна. Она будет не та», – сказал Немов.