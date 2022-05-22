Немов о мотивации российских спортсменов в условиях санкций: «Главные старты – впереди, так что не надо останавливаться на достигнутом. Жизнь на этом не заканчивается»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал, что может быть мотивацией для российских спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.

«У нас есть свои олимпийские чемпионы действующие. Главные старты – впереди, так что не надо останавливаться на достигнутом. Жизнь на этом не заканчивается, так что давайте делать что должен, что можешь.

Всегда можно сказать, что все плохо, но надо всегда искать выход из ситуации. И желательно, чтобы он был достойным. И говорить это своим детям, что ничего невозможного в этой жизни у нас нет», – сказал Немов.