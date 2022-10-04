«Когда увидели картонные кровати в Токио, посмеялись. Волейболисты же два метра ростом, а кровати под гимнасток». Ильянкова об Олимпиаде-2020

Серебряный олимпийский призер в спортивной гимнастике Анастасия Ильянкова поделилась воспоминаниями о выступлении на Играх-2020 в Токио.

– Какой был самый запоминающийся старт в твой карьере?

– Олимпийские игры, конечно. Было очень много эмоций, потому что понимала – это Олимпиада, вершина спортивной гимнастики. Мне кажется, это больше психологический настрой и волнение.

– Где ты больше переживала – в финале или в квалификации?

– На самом деле, в квалификации. Моей задачей было попасть в финал (Ильянкова взяла серебро на брусьях – Sports.ru), потому что туда допускают только двух гимнастов от страны. Если бы я стала третьей после наших девчонок, то уже не могла бы побороться. Я приехала на один снаряд, поэтому должна была делать его отлично.

– Были какие-то забавные истории на Играх?

– Когда мы ехали в Токио, нас предупреждали, что будут картонные кровати. Но когда увидели их вживую, все вместе посмеялись. Особенно, когда приехали волейболисты. Они же два метра ростом, а кровати под гимнасток, такого размера. Когда волейболисты ложились, у них ноги свисали.

– Как находить мотивацию после Олимпийских игр, особенно без международных стартов?

– Изначально было тяжело, не хотелось возвращаться в зал. Потом я взяла небольшой перерыв и поняла, что меня все равно тянет к гимнастике. Мне нравится этот вид спорта, и я не могу от него никак никуда убежать. На тренировках иногда тяжело себя мотивировать, но я нахожу мотивацию в близких. Их поддержка помогает, – сказала Ильянкова.