Ангелина Мельникова: «Продолжу выступать. Позвоню доктору, сделаю нужные процедуры»

Олимпийская чемпиона по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о дальнейших планах.

Сегодня спортсменка взяла золото в вольных упражнениях на Всероссийской спартакиаде в Казани.

– Чему посвятите ближайшие дни в смысле отдыха?

– Нагрузку получила неплохую, побаливает ахилл, поэтому в первую очередь уделю внимание здоровью. Позвоню доктору, сделаю нужные процедуры.

– Если говорить о долгосрочных планах, на какой период у вас все расписано?

– Могу сказать только то, что продолжу выступать. Поеду ли на чемпионат Беларуси в конце октября, будем обсуждать с руководством и тренерами, пока неясно, нужен ли мне этот старт.

Здоровье прежде всего, никаких других решений на данный момент не созрело, – сказала Мельникова.