Нагорный хочет создать медийную лигу спортивной гимнастики

Олимпийский чемпион рассказал о планах создать медийную лигу спортивной гимнастики.

— Эта история очень сырая. Мы планировали ее сделать масштабной, то есть на уровне страны. Но пока у нас не получилось это сделать по разным причинам. При этом федерация заявила, что в этом году тоже будет проводить подобные соревнования.

Мы хотим дать возможность ребятам. Есть 10 — 15 человек, которые всё время на пьедестале. А есть 200–300 человек, которые не попадают на соревнования. Хотим, чтобы они тоже 10–15 раз в год выступали.

Это такая же история, как в футболе. Речь о Медийной футбольной лиге. Думаю, что системы похожи. То есть будет присутствовать формат шоу‑соревнований.

— Будут и старички?

— Будут, если они смогут подготовиться. И молодняки. Скорее всего, это будет в медиа сначала. На каком‑нибудь YouTube‑канале. А потом уже будем переходить на офлайн‑соревнования.

Но в любом случае, это опять же все желания. Получится ли сделать в этом году, я не знаю. В следующем, думаю, точно сделаем, – сказал Нагорный.