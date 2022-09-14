Лала Крамаренко: «Очень рада, что удалось хорошо выступить на Спартакиаде. О призовых не думала – только о том, чтобы показать максимум»

Гимнастка Лала Крамаренко прокомментировала свою победу в личном многоборье на Всероссийской Спартакиаде.

Второе место заняла серебряный призер Олимпиады-2020 Дина Аверина, третьей стала Анна Попова.

«Я очень рада, что мне удалось выступить хорошо и получить эту медаль. Будем работать дальше.

Хочу сказать огромное спасибо Ирине Александровне Винер за то, что эти соревнования проходят. Эта Спартакиада приравнивается к чемпионату мира, это очень важные соревнования.

Я вообще не думала о призовых, когда выступала. Думаю только о том, чтобы лучше выступить и показать максимум.

Я планирую выступать дальше, но пока не знаю, какой старт будет следующим», – сказала Крамаренко.