Винер о мастер-классах за границей: «Гимнастки не сталкивались с такими ситуациями, как у Трусовой. Нас пригласили в Барселону, но мы им откажем»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) рассказала, что гимнастки не сталкивались с запретами на проведение мастер-классов за рубежом, как в случае фигуристки Александры Трусовой.

«Например, с огромным успехом проводила мастер-класс в Болгарии. Будем говорить, что эта страна уже давно была недружественной для России относительно наших соревнований, Олимпийских игр и так далее.

Несмотря на это, Мамун была приглашена в Болгарию и блестяще провела там мастер-класс. Поэтому раз на раз не приходится, это зависит не от нас, к сожалению.

Российские гимнастки не сталкивались с такими ситуациями, как у Трусовой. У нас было приглашение, например, из Барселоны. Но оно сопровождалось очень тяжелым письмом о том, что мы не должны обращать внимания на несправедливые оценки, где-то выступать, что-то говорить.

И если нам что-то говорят, то мы не должны реагировать, а если прореагируем, то могут даже на площадку не пустить. Но мы откажем им после такого письма.

Считаю, что россиянки не должны ехать в места, где их могут так встречать и даже предупреждают об этом», – сказала Винер.

Федерация фигурного катания Швеции потребовала отменить мастер-класс Трусовой: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести ущерб шведскому фигурному катанию»