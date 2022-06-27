Артур Далалоян: «Не собираюсь завершать карьеру. Сейчас тот момент, когда тренируюсь в свое удовольствие и не гонюсь за чем-то»

Олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян сообщил, что не собирается завершать карьеру гимнаста.

«Нет, завершать карьеру я пока даже и не думаю. Недавно была шумиха, когда я опубликовал пост в соцсетях и меня неправильно поняли. Начали провожать из большого спорта.

Нет, я не собираюсь завершать карьеру. Мне доставляет удовольствие моя работа. До Олимпийских игр мне приходилось работать на максимуме, сквозь усталость, сквозь трудности, болячки. А сейчас я работаю спокойно, мне это доставляет невероятные эмоции.

Всю жизнь я думал, когда же буду тренироваться в свое удовольствие, не гнаться за чем-то, не ставить перед собой безумные барьеры. И вот сейчас именно тот момент. Поэтому даже нет мыслей завершать карьеру», – сказал Далалоян.

Никита Нагорный: «Если МОК скажет, что россияне не едут на Олимпиаду-2024, завершу карьеру. Нужно развивать спорт в нашей стране»