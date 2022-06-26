В отношении тренеров в Великобритании введут закон об уголовной ответственности за сексуальные отношения с подопечными, которым не исполнилось 18 лет.

Наставники могли вступать в интимную связь с учениками по взаимному согласию, если те достигли возраста 16 лет, однако теперь это будет запрещено, под ограничения также попадут лидеры религиозных организаций. Аналогичные меры уже действуют в отношении учителей, врачей и опекунов.

«Нововведения обеспечат безопасность для детей и дадут гарантию, что люди в спорте или религиозных организациях не смогут воспользоваться своим доверительным положением, чтобы эксплуатировать кого-либо в своих интересах и нанести вред беззащитным молодым людям.

Законодательные изменения гарантируют, что подобные действия приведут к последствиям», – заявил министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб.

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