Экс-президенту тайского бокса РК Масимову вменяют пять статей УК РК

Кариму Масимову вменяют пять статей уголовного кодекса Республики Казахстан. КНБ РК в ответе на запрос пояснил, по каким статьям предъявляют обвинения бывшим сотрудникам ведомства.

Среди них:

Статья 175, ч.1 УК РК – Государственная измена – переход на сторону врага во время вооруженного конфликта, шпионаж.

Статья 179, ч.3 УК РК – Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти.

Статья 218, ч.3, п.3 УК РК – Отмывание денег или имущества, полученных преступным путем.

Статья 362, ч.4, п.3 УК РК – Превышение власти или должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Статья 366, ч.4 УК РК – Получение взятки в особо крупном размере.

При этом, срок содержания под стражей Карима Масимова продлен до 6 мая. Ранее заявлялось об ухудшении его здоровья.

Карим Масимов являлся также почетным президентом Казахстанской Федерации Триатлона, президентом федерации тайского бокса РК и ассоциации боевых искусств.

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