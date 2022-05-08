Гендиректор «Барыс-Арены» Мукашев о причине отмены концерта: «Организатор не согласовал с уполномоченными органами процедуры обеспечения общественной безопасности»

Гендиректор компании управляющей «Барыс-Ареной» Асхат Мукашев объяснил причину отмены концерта невыполнением условий договора самим организатором.

«У них было достаточно времени согласовать свои действия согласно правилам министерства культуры и спорта и МВД, при проведении культурно-массовых мероприятий, организатор должен был согласовать с уполномоченными органами процедуры обеспечения общественной безопасности. Поставить в известность полицию, пожарных, скорую помощь, так как планировалось присутствие порядка 10 тысяч зрителей

Повторюсь, здесь причина – неисполнение пунктов договора. То есть это чисто гражданско-правовое отношение между организатором и управляющей компанией.», – сказал Мукашев.

Он уточнил, что в итоге компания расторгла договор с организаторами именно из-за несоблюдения правил. Мукашев заверил, что понимает возмущение тех, кто не попал на концерт.

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