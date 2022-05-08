Акимат Нур-Султана назвал фейком запланированный концерт Genesis by TDFA в «Барыс-Арене». Организатор сообщил о получении разрешения

Акимат Нур-Султана сообщил, что проведение концерта Genesis со звездами в «Барыс-Арене» – фейк. Концерт не планировался и не состоится.

«Организатор Марат Абиев несмотря на официальное уведомление об отказе в проведении концерта, продолжает обманным путем зазывать на концерт. Тем самым вводя людей в заблуждение! Призываем горожан не вестись на провокации. За противоправные действия предусмотрена ответственность», – говорится на сайте акимата.

Основатель фонда TDFA, предприниматель Марат Абиев сообщил, что получил разрешение акимата.

«Концерт отменяется! Мы планировали концерт. Почему-то начали наших людей по всему Казахстану арестовывать, разворачивать наши автобусы. Хотя, за концерт мы полностью оплатили, за звезд оплатили. Они приехали все. От акимата разрешение получили, но за один день до концерта они решили его отменить и причину не говорят».

В Instagram аккаунте фонда TDFA также появилось уведомление об отмене концерта.

«Мы первые за 30 лет, кто вывез драгоценные семена из Канады. После, 2 года мы усердно трудились над нашим проектом, собрали самую крупную петицию в истории Казахстана, организовали бесплатный масштабный концерт для всех участников системы, и вот, что мы получили в ответ – срыв концерта», – написано в публикации.

Примечательно, что на концерт в столицу приехали участники фонда с разных городов Казахстана. Судя по stories с аккаунта, мероприятие планировалось масштабным.

Марат Абиев – предприниматель, самый молодой миллионер по версии Forbes Kazakhstan.

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