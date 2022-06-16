Дина и Арина Аверины: «Хотим сделать собственное шоу с привлечением известных артистов. Естественно, после завершения карьеры»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины заявили, что хотели бы организовать собственное шоу.
«Мы хотим сделать шоу, подобное тому, что делают Алексей Немов и Светлана Хоркина. Немного другое, с привлечением известных артистов.
Естественно, после завершения карьеры», – сказала Дина Аверина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Немов с 2008 года проводит театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта», Хоркина – гимнастическое шоу «Возрождение».