Дина и Арина Аверины: «Хотим сделать собственное шоу с привлечением известных артистов. Естественно, после завершения карьеры»

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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины заявили, что хотели бы организовать собственное шоу. 

«Мы хотим сделать шоу, подобное тому, что делают Алексей Немов и Светлана Хоркина. Немного другое, с привлечением известных артистов.

Естественно, после завершения карьеры», – сказала Дина Аверина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Немов с 2008 года проводит театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта», Хоркина – гимнастическое шоу «Возрождение».

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