Дина Аверина: «Мне нравится проводить мастер-классы, работать с детьми, но тренером пока не хочу быть»

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина пока не собирается начинать тренерскую карьеру.

Об этом спортсменка сообщила сегодня после проведения мастер-класса в Казани.

«В целом мне нравится проводить мастер-классы, объяснять детям, работать с ними, но тренером пока не хочу быть», – сказала Дина Аверина.

«Сейчас именно мы их учим, специально для этого проводим мастер-классы, делимся своими секретами, как сделать правильно, и они это впитывают, как губки.

Мы не первый раз даем мастер-классы, но, естественно, мы давали их только в Москве и в Питере, но когда начали выезжать по городам, они нас очень ждали.

Нам говорили: «Неужели Дина и Арина настоящие, неужели мы их видим вживую?» – отметила гимнастка Арина Аверина, сестра Дины.