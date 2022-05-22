Никита Нагорный: «Ковтун отказался выступать на турнире в Италии из-за Далалояна? Не слышал об этом»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный прокомментировал отказ украинского гимнаста Ильи Ковтуна от выступления в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что причиной такого решения украинского спортсмена стало участие в соревнованиях россиянина Артура Далалояна.

«У меня был клубный сезон в Бундеслиге, но я туда не ездил. Артур выступает в Италии, завтра у него финал.

Украинец отказался участвовать из-за Далалояна? Не слышал об этом. Там есть отборочные соревнования. И многие на финал приезжают, поскольку не попадают на него. А все кто попали, все едут.

Но я сильно не слежу за итальянской лигой, поскольку там не выступаю. Но может а следующем сезоне буду выступать. Но вопросы к Далалояну лучше ему задавать и с ним интервью проводить тогда», – сказал Нагорный.