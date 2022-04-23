Алина Кабаева: «Если соревнования будут проходить внутри страны, российская художественная гимнастика будет лучше, зрелищнее. Она ничего не теряет»

Олимпийская чемпионка рассказала о фестивале художественной гимнастики «Алина», который состоялся сегодня в Москве.

Фестиваль посвящен победе в Великой Отечественной войне.

— Это 11-й фестиваль, мы его очень долго ждали: было три года перерыва из-за пандемии. Мы очень счастливы, что в этом году у нас получилось. Праздник удался, я очень рада. Хочу поблагодарить всех артистов, спортсменов, кто принимал участие в нашем фестивале. И всех поздравляю с наступающим Праздником победы.

Я горжусь этим проектом. Я счастлива, что на него приезжает много детей. Это большая возможность для специалистов и тренеров увидеть детишек-звездочек, а потом дать им путь в большой спорт.

— Почему именно такая тематика в этот раз на фестивале?

— Насчет выбора темы. Эта история не уходит в прошлое, а остается с нами. Потому что это праздник не только для нашей страны, а для каждой семьи. Мы ни в коем случае не будем забывать про это и должны передавать из поколения в поколение.

— Девушки сейчас перестраиваются на новые правила. Этот опыт поможет им при выходе на международную арену?

— Я очень рада, что это происходит. Сегодняшние официальные правила, к сожалению, очень простые и не раскрывают гимнастку и ее талант. Россия всегда была законодательницей мод. Этот спорт родился в нашей стране, поэтому у нас большая внутренняя конкуренция.

Если соревнования будут проходить внутри страны, то российская художественная гимнастика будет лучше, зрелищнее. Она ничего от этого не теряет, а только выигрывает, – сказала Кабаева.