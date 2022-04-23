В Москве открылся фестиваль гимнастики «Алина». Организатором является Кабаева, мероприятие посвящено победе в Великой Отечественной войне

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В Москве на «ВТБ Арене» состоялось открытие благотворительного фестиваля художественной гимнастики «Алина». 

Организатором является олимпийская чемпионка Алина Кабаева. 

«Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на праздник. Наш международный фестиваль по художественной гимнастике посвящен подвигу победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Это событие, которое не уходит в прошлое, оно остается с нами, потому что эта великая победа утвердила наше право на жизнь.

Плох тот народ, который не помнит эту историю, а мы помним. Помним и гордимся подвигом нашего большого многонационального народа.

Наш фестиваль сегодня — это дать памяти, благодарность народу-победителю. Это наш букет цветов вечному огню победы», — сказала Кабаева во время церемонии открытия. 

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