Ирина Винер-Усманова: «Мировой спорт стал ареной для политических баталий в последние годы. Нам всем необходимо сплотиться»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова обратилась к российским спортсменам.

«Дорогие спортсмены! Сегодня все мы столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны Запада. Спорт высших достижений оказался в блокаде: российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, проведение всех крупных международных спортивных турниров, планировавшихся в России, перенесено в другие страны.

В очередной раз мы увидели, что, к сожалению, в последние годы мировой спорт стал ареной для политических баталий. Решения, принятые относительно российского спорта, в целом, противоречат всем нормам международных соревнований. Более того, они носят дискриминационный характер, что, по моему мнению, уже выходит за грань добра и зла.

Многоуважаемые спортсмены, коллеги, Россия всегда была и остается одним из лидеров международного спортивного движения, ваши достижения на мировой арене вписаны в летопись мирового спорта и не подлежат сомнению. Всегда и во все времена вы показывали твердость характера, силу духа и волю к победе.

Сейчас, в это непростое время, нам всем необходимо сплотиться, стать еще сильнее и найти новые пути международного спортивного сотрудничества. Вместе с тем, нужно сосредоточиться на развитии массового спорта, популяризации национальных турниров, вовлечении подрастающего поколения в занятия спортом.

Убеждена, что вместе мы преодолеем возникшие трудности и сохраним имидж России как спортивной державы», – говорится в обращении Винер-Усмановой, опубликованном на сайте .