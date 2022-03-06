Ирина Винер: «В FIG долго сомневались и боролись, чтобы не отстранять Россию, потому что здесь сильнейшие спортсмены»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении сборной России.

«Это все отозвалось эхом. Они, конечно, должны были отреагировать как члены . Знаю, что они долго сомневались и боролись, чтобы не отстранять Россию, потому что здесь сильнейшие спортсмены.

Каждой стране было бы интересно и удобно, чтобы их зрители были удовлетворены видеть сильнейших спортсменов. Но, к сожалению, это в расчет не берется», – сказала Винер.