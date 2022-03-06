Ирина Винер: «В FIG долго сомневались и боролись, чтобы не отстранять Россию, потому что здесь сильнейшие спортсмены»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении сборной России.
«Это все отозвалось эхом. Они, конечно, должны были отреагировать как члены МОК. Знаю, что они долго сомневались и боролись, чтобы не отстранять Россию, потому что здесь сильнейшие спортсмены.
Каждой стране было бы интересно и удобно, чтобы их зрители были удовлетворены видеть сильнейших спортсменов. Но, к сожалению, это в расчет не берется», – сказала Винер.