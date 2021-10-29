Ирина Винер-Усманова: «Сегодняшнее серебро ЧМ – это колоссальная победа воли, духа и Господа Бога, который нес нашу команду на руках»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянок в отдельных видах групповых упражнений на чемпионате мира в Китакюсю. 

Сборная России выиграла золото в первом виде групповых упражнений (5 мячей) и серебро – во втором (3 обруча + 4 булавы).

«У нас всего-то нет двух золотых медалей из всех наград, которые разыгрывали. 

Сегодняшняя серебряная медаль – это колоссальная победа воли, духа и Господа Бога, который нес нашу команду на руках с двумя новыми девочками.

Полина Орлова и Маша Толкачева всего за неделю, когда у нас Оля Карасева поломала ногу, сумели встать вместе в групповых упражнениях. Сложно было поверить, что наш труд даст такие плоды.

Считаю, что это было триумфальное выступление, несмотря на ошибки. После Олимпийских игр нам было трудно снова приехать сюда в Японию и доказать, что мы настоящие бойцы, что девочки имеют качественные программы, и что это и есть художественная гимнастика. К сожалению, мы этого у многих команд не наблюдаем», – сказала Винер-Усманова.

🥇🥈 Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике

Ирина Винер всегда на стиле: шляпки с перьями и смелое декольте, вышивка с гербом во всю спину и меха

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