Ирина Винер-Усманова: «Сегодняшнее серебро ЧМ – это колоссальная победа воли, духа и Господа Бога, который нес нашу команду на руках»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление россиянок в отдельных видах групповых упражнений на чемпионате мира в Китакюсю.

Сборная России выиграла золото в первом виде групповых упражнений (5 мячей) и серебро – во втором (3 обруча + 4 булавы).

«У нас всего-то нет двух золотых медалей из всех наград, которые разыгрывали.

Сегодняшняя серебряная медаль – это колоссальная победа воли, духа и Господа Бога, который нес нашу команду на руках с двумя новыми девочками.

Полина Орлова и Маша Толкачева всего за неделю, когда у нас Оля Карасева поломала ногу, сумели встать вместе в групповых упражнениях. Сложно было поверить, что наш труд даст такие плоды.

Считаю, что это было триумфальное выступление, несмотря на ошибки. После Олимпийских игр нам было трудно снова приехать сюда в Японию и доказать, что мы настоящие бойцы, что девочки имеют качественные программы, и что это и есть художественная гимнастика. К сожалению, мы этого у многих команд не наблюдаем», – сказала Винер-Усманова.

🥇🥈 Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах групповых упражнений на ЧМ по художественной гимнастике

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